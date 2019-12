Malattie delle donne, bollini rosa al Moscati, per test e cure Due i riconoscimenti per qualità del servizio

Bollini Rosa: l’Azienda Ospedaliera “San Giuseppe Moscati” di Avellino raddoppia. Dopo aver ricevuto nel 2017 l’assegnazione del primo Bollino, il prestigioso riconoscimento che Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) attribuisce ogni due anni agli ospedali attenti alla salute femminile e che si distinguono per l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali malattie delle donne, l’Azienda avellinese questa mattina, nel corso di una cerimonia tenutasi a Roma presso il Ministero della Salute, è stata premiata con due Bollini Rosa.

La valutazione delle strutture spedaliere e l’assegnazione dei Bollini è avvenuta tramite un questionario di candidatura somministrato nel giugno scorso e composto da quasi 500 domande suddivise in 18 aree specialistiche, due in più rispetto alla precedente edizione per l’introduzione di dermatologia e urologia. Un’apposita commissione multidisciplinare, presieduta da Walter Ricciardi, Direttore del Dipartimento di Scienze della Salute della Donna, del Bambino e di Sanità Pubblica del Policlinico Gemelli di Roma, ha validato i bollini conseguiti dagli ospedali, considerando gli elementi qualitativi di particolare rilevanza e il risultato ottenuto nelle diverse aree specialistiche presentate. Tre i criteri di valutazione con cui sono stati valutati gli ospedali candidati: la presenza di specialità cliniche che trattano problematiche di salute specificatamente femminili e patologie trasversali ai due generi che necessitano di percorsi differenziati, di percorsi diagnostico-terapeutici e di servizi clinico-assistenziali in grado di assicurare un approccio efficace ed efficiente in relazione alle esigenze e alle caratteristiche psico-fisiche della paziente e di ulteriori servizi volti a garantire un’adeguata accoglienza e degenza della donna.

Per l’Azienda Ospedaliera “Moscati” sono state riconosciute, in termini di qualità e appropriatezza delle prestazioni erogate, tutte quelle attività connesse con il Percorso Donna “Igea”, avviato due anni fa e attraverso il quale quasi la totalità delle aree specialistiche ha assunto una connotazione al femminile, con prestazioni specifiche e percorsi diagnostico terapeutici assistenziali dedicati: una vera e propria rete di servizi declinati al femminile, per una presa in carico completa della donna.

«L’assegnazione di due Bollini Rosa – sottolinea Renato Pizzuti, Direttore Generale dell’Azienda “Moscati” - rappresenta un importante riconoscimento del lavoro che si sta svolgendo in Azienda per migliorare l’offerta dei servizi dedicati alle donne. Quanto fatto fino a oggi non solo si sta consolidando, ma sarà anche potenziato, per favorire sempre di più la diffusione della cultura sanitaria di genere, attraverso un approccio assistenziale mirato e differenziato, in grado di garantire una risposta completa ed efficace a tutte le esigenze del sesso femminile».

A partire dal 7 gennaio 2020 sul sito www.bollinirosa.it sarà possibile consultare le schede degli ospedali premiati, suddivisi per Regione, con l’elenco dei servizi valutati.