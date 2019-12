Bimba salvata al Moscati. "Grazie agli angeli di pediatria" La piccola di 18 mesi è stata trasportata dall'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi ad Avellino

Gli angeli esistono, esistono nella vita vera. Sono persone che, in momenti tragici portano sollievo, conforto, cura e a volte salvezza. E' una storia di buona sanità quella che arriva direttamente dal cuore dell'Irpinia. La storia è di una bambina di diciotto mesi, raccontata dallo zio della piccina, che ha seguito da vicino i lunghi due giorni di cure e apprensione per la sua nipotina. La bimba a seguito di diarrea e vomito è stata trasportata dai familiari presso il Pronto Soccorso di Sant’Angelo dei Lombardi in uno stato di disidratazione con alternata perdita della conoscenza. Prontamente presso il nosocomio altirpino, l’infermiere Massimo Petito, insieme all’anestesista Matteo Sarnelli e al Medico Tommaso De Lucia, hanno effettuato le prime cure e accertamenti per la messa in sicurezza della bambina. A seguire si è optato per il trasferimento in ambulanza presso l’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove anche li l’equipe formata dalle dottoresse Federica Santaniello e Angela La Marca, dalle infermiere e operatrici: Annamaria Solimene, Emilia Rogata, Costantina Guerriero, Anna ed Emma Lombardi, Angela De Caro, Ernestina De Feo hanno subito continuato con la stabilizzazione della piccola. Importante anche il supporto del Direttore dell’UO di Pediatria Antonio Vitale, che ha subito rassicurato i genitori e ha disposto indagini approfondite che fortunatamente hanno dato un buon esito. I genitori e i familiari residenti in un comune dell’Alta Irpinia, si sono complimentati per i sanitari e infermieri dei due presidi ospedalieri della provincia. Inviate anche una missiva di ringraziamento agli operatori intervenuti tramite la direttrice dell’Azienda Sanitaria di Avellino dottoressa Maria Morgante e al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Renato Pizzuti.