Nevica in Irpinia: Terminio imbiancato,arriva il grande freddo Arriva la Dama Bianca. Ghiaccio e spolverata di neve anche a quota 1350 sul Partenio

Le immagini dell'altopiano di Verteglia imbiancato introducono all'inverno, alla stagione più fredda, tra una candida coltre di neve e le temperature che precipitano in rapida picchiata. Già da quota 1200 metri sul livello del mare lo spettacolo magico e incantevole di questo angolo di alta Irpinia, ricoperto di bianco. Nevica in Irpinia, e il gruppo di Hirpo Escursioni ha deciso di continuare a salire di quota arrivando nel punto più alto del Terminio, filmando un paesaggio mozzafiato. Immagini catturate anche dalla webcam sistemata sul belvedere de la Faja. E nelle prossime ore è previsto un ulteriore abbassamento delle temperature e peggioramento delle condizioni meteo, che potrebbero fare innalzare di parecchi centimetri il livello della neve. Intanto anche le vette del Monte Partenio sono state ricoperte da uno strato di ghiaccio e neve. Tutto testimoniato dalla webcam dell'Osservatorio di Montevergine. Insomma, complici le temperature polari la Dama Bianca ha fatto ufficialmente il suo ingresso in Irpinia. L'osservatorio di Montevergine mostra, dalla sua pagina social su Facebook, lo spettacolare paesaggio, confermando come abbia nevicato sopra quota 1350 nella scorsa nottata.

Il team del sito iLMeteo.it segnala che nella giornata di venerdì 13 si attiveranno violenti venti di Maestrale, Ponente e Libeccio che causeranno intense mareggiate. Venerdì infatti il maltempo si accanirà soprattutto su Toscana, Lazio, Campania e Calabria con nubifragi e allagamenti. Sull'Appennino la neve scenderà copiosa sopra i 1200 e 1400 metri creando possibili disagi alla circolazione stradale.