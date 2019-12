Cancro al seno, visite gratis alla Montevergine con Iannace Dalle ore 15 alle ore 19

Continuano gli eventi di "Sette passi per il Sorriso", l'iniziativa delle associazioni di prevenzione del cancro al seno guidate dal senologo e consigliere regionale Carlo Iannace che, per un Natale di solidarietà, stanno raccogliendo fondi per i ragazzi del presidio ospedaliero Santobono - Pausilipon di Napoli grazie alla distribuzione delle Christmas Bubbles rosa fatte a mano.

Prossima tappa a San Leucio del Sannio dove, causa maltempo, la manifestazione in programma venerdì 13 dicembre, dedicata all'intitolazione della strada al compianto sindaco Giovanni Iannace, papà di Carlo Iannace, e all'accensione dell'Albero della Prevenzione, è stata rinviata a sabato 14 dicembre con inizio alle ore 16:00. Nei mercatini natalizi sarà possibile acquistare le palline rosa della prevenzione che, quest'anno, non mancheranno in nessuna casa.

Domenica 15 dicembre sarà la volta di Avellino, con le visite di prevenzione gratuite a partire dalle 15:00 presso la parrocchia "Maria SS.ma di Montevergine" a Rione Mazzini, alle quali parteciperanno i senologi Carlo Iannace e Giuseppe Amaturo, il radiologo Domenico Volino, l'endocrinologo Luigi Ametrano, il dermatologo Raffaele Iandoli, l'urologa Annarita Cicalese, il cardiologo Francesco Rotondi, il dottor Francesco Orecchio per la prevenzione di patologie legate al cavo orale e il medico legale Carmen Sementa. Insieme al tour del camper della salute dell'ASL di Avellino con screening della mammella e della cervice uterina dalle 15:00 alle 19:00.