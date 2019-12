Lavoro delle donne e conciliazione, la festa conclusiva Venerdi 13 si conclude il progetto "Sistema Irpinia" dopo 18 mesi di attività

Si terra venerdi 13 dicembre alle 18:30 presso il Tilt di Avellino, in via Santo Spirito, il seminario conclusivo del progetto ''Sistema Irpinia: Lavoro e Conciliazione''. Soggetto capofila e il consorzio ''Percorsi''; soggetti partner sono la Cisl Irpinia - Sannio, l'Asi Avellino, il Consorzio Ro.Ma, l'Ambito Territoriale Sociale A4. Il progetto ha coinvolto chi risiede nei 16 comuni che aderiscono all'Ambito A4 (Altavilla Irpina, Avellino, Capriglia Irpina, Cervinara, Chianche, Grottolella, Montefredane, Petruro Irpino, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratola Serra, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina, Torrioni e Tufo).

I servizi offerti, lungo i 18 mesi di attivita, sono stati indirizzati principalmente a donne in eta lavorativa con figli. ''Sistema Irpinia'' fa parte infatti di una strategia regionale di sostegno all’inserimento femminile nel mercato del lavoro attraverso politiche attive e strumenti di conciliazione con i tempi di vita. Promossi anche interventi per padri soli con figli e servizi per la prima infanzia come buoni per ludoteche, asili, partecipazione a campi estivi.

All'incontro di venerdi, che ha come obiettivo quello di presentare il bilancio delle attivita e dei risultati raggiunti, interverranno, per i saluti istituzionali: Valentino Santucci, Presidente del Consorzio Percorsi; Gianluca Festa, Sindaco di Avellino; Pasquale Pisano, Sindaco di San Martino Valle Caudina; Enza Luciano, Consigliera di Parita della Provincia di Avellino; Marianna Mazza, Assessore alle Pari Opportunita del Comune di Avellino.

Nel merito del progetto entreranno Adele Galdo, psicologa e psicoterapeuta, Serena Guerriero, psicologa e psicoterapeuta, Antonio Festa, Presidente di Primavera 2000. Le conclusioni saranno affidate a Domenica Lomazzo, Consigliera di Parita della Regione Campania. Modera Riccardo Di Blasi, giornalista. A seguire buffet e party con la partecipazione straordinaria della jazz band Spaghetti Style e dj Joe Clemente.