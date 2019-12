Donatori, Franco Gabrielli al concerto di solidarietà Venerdì al Cimarosa anche il capo della Polizia

Un invito alla solidarietà e alla condivisione, è questo l’obiettivo del concerto di beneficenza organizzato da “DonatoriNati Polizia di Stato”, in collaborazione con il gruppo musicale “Effetti Collaterali”, composto da medici impegnati in prima linea per i pazienti nella vita di tutti i giorni e che continuano la loro missione anche nel tempo libero.

“Condivisione e solidarietà sono colonne portanti dell’Associazione, valori che trovano concreta applicazione quando la collettività li fa propri “, afferma il Presidente Nazionale Donatori Polizia di Stato Claudio Saltari.

All’iniziativa sarà presente anche il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli, Presidente Onorario e sostenitore dell’Associazione.

Il concerto di beneficenza, si terrà presso il Conservatorio Statale di Musica “D. Cimarosa di Avellino, venerdì 13 dicembre a partire dalle ore 20,00.

Tutti particolari dell’iniziativa verranno resi noti nel corso della conferenza stampa che avrà luogo presso la Sala Manganelli della Questura di Avellino, alle ore 12,00, alla quale prenderanno parte il Questore di Avellino Maurizio Terrazzi, il manager dell’Azienda Ospedaliera Moscati Renato Pizzuti, i medici e componenti del Gruppo Musicale ”Effetti Collaterali” l’oncologo Cesare Gridelli, l’endocrinologo Giovanni De Chiara ed il Presidente del Conservatorio Cimarosa di Avellino Luca Cipriano.