Campania 4.0: storia e tradizioni a Natale Oggi alle 13 l'appuntamento sul canale 696

Nuovo appuntamento oggi con Campania 4.0: il format di Ottochannel dedicato alle eccellenze del territorio campano. In compagnia di Imma Tedesco andremo oggi alla scoperta di usi e costumi del periodo natizio.... Spazio alle tradizioni, ma anche alle tante novità che caratterizzano il modo di vivere oggi il Natale in famiglia. Con Antonella Perrino della 'Tenuta Ippocrate' cercheremo di capire come sono cambiare le abitudine delle famiglie oggi, ma anche la grande attenzione per l'enogastronomia e per le tradizioni.

A seguire la rubrica dedicata a salute e benessere: ospite di questa puntata il dottor Rocco Fusco. Infine spazio al gusto e al benessere con la nostra rubrica dedicata alla cucina tra dolci tipici e piatti della tradizione irpina con tante idee originali per le prossime festività.

L'appuntamento con Campania 4.0 è alle ore 13 sul canale 696, in replica anche alle 18.30 e alle 21.

Restate sul 696!