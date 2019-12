Il generale di divisione Maurizio Stefanizzi ad Ariano Visita di cortesia del comandante della legione carabinieri Campania

Visita di cortesia ad Ariano Irpino del generale di divisione, comandante della legione carabinieri Campania Maurizio Stefanizzi.

L'alto ufficiale dell'Arma è giunto in elicottero all'elisuperficie di via Maddalena. Da qui ha raggiunto la vicina caserma dei carabinieri intitolata alla memoria di Francesco Paolo Vicari, dove ha incontrato il capitano della locale compagnia, Annalisa Pomidoro, i comandanti delle varie stazioni operanti nel vasto territorio di competenza e i militari in servizio.

Nel corso dell'incontro Stefanizzi che ha voluto visitare anche il centro storico della città del tricolle, ha formulato ai carabinieri e naturalmente alle loro famiglia gli auguri di un sereno Natale.

Un lieto ritorno ad Ariano, dopo l'inaugurazione della nuova caserma, avvenuta nel maggio scorso. Il due ottobre scorso il generale era giunto in visita, ad Apice, per incontrare il sindaco Angelo Pepe, il comandante provinciale di Benevento, colonnello Gennaro Passafiume ed il comandante della locale stazione, luogotenente Giovanni Mangraviti.