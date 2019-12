Tu sì que vales, Enrica Musto vince. Irpinia in festa La giovane cantante lirica trionfa. Gioia grande a Montemiletto

E' Enrica Musto, cantante lirica 21enne di Montemiletto, la vincitrice dell'edizione 2019 di "Tu si' que vales". Irpinia in festa per la vittoria della bellissima artista, che con la sua esibizione ha conquistato il pubblico. Sedici I finalisti in lizza. Quattro le sfide, che hanno scandito il ritmo di una serata dalle grandi emozioni con le esibizioni di tutti i finlisti. Enrica ha vinto stupendo ed emozionando con una magistrale esecuzione di "C'era una volta il west" di Ennio Morricone. La sua proclamazione e' stata accompagnata dal tripudio e applausi in studio. La proclamazione è arrivata in diretta tra una pioggia di coriandoli.

Il canto lirico di Enrica Musto ha scatenato applausi a scroscio nella finale del fortunato format, con Maria De Filippi in giuria con Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari, con Belen Rodriguez, Sabrina Ferilli, Martìn Castrogiovanni e Alessio Sakara. Il pubblico oltre ad applaudire si è alzato per omaggiare la giovanissima artista irpina. La giovanissima e talentuosa cantante ha vinto il premio da 100mila euro in gettoni d'oro. La giovane promessa della lirica ha proposto al pubblico il brano di Morricone, trascinando il pubblico al tripudio. Gli spettatori in sala si sono alzati in piedi e hanno applaudito ripetutamente a scena aperta la ragazza. Sui social la notizia sta dilagando tra fans scatenati che omaggiano la cantante per il brillante successo.

Enrica Musto è originaria di Montemiletto (provincia di Avellino) e ha iniziato a cimentarsi nello studio del canto lirico a soli 12 anni. Nel 2015, ancora giovanissima, si è classificata terza nel Concorso Internazionale di canto lirico di Verona dov'è stata notata dal grande soprano Katia Ricciarelli, talmente convinta delle sue doti da portarla con sé nel tour “Viaggio nell’Operetta”. Enrica è un soprano e si è esibita in moltissime manifestazioni. A Tu si que vales ha spiegato che nel suo repertorio ci sono anche canzoni di musica leggera, che canta però con impostazione lirica.

Musto è amica di Alberto Urso, vincitore di Amici 2019. Nel 2017 parteciparono entrambi a una masterclass tenuta a Bardolino dalla stessa Katia Ricciarelli e da allora sono rimasti amici.