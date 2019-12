Terremoto, scossa in Campania: avvertita anche ad Avellino Evento tellurico nel Sannio a San Leucio. Tante le segnalazioni anche nel capoluogo irpino

Evento tellurico intorno alle nove in Campania. Le segnalazioni sono molte. I cittadini, anche del capoluogo irpino, hanno riportato sui social di aver avvertito distintamente il terremoto, localizzato a Benevento dagli esperti. Le valutazioni dell'Ingv parlano di un doppio evento sismico.

E trema ancora la terra in provincia di Benevento. Le valutazioni dell'Ingv confermano alle 9.06 e alle 9.08 per la precisione, due scosse di terremoto nel Sannio. La magnitudo è stata nel primo caso di magnitudo 3,4 e nel secondo di 3,2 della scala Richter. L'epicentro è stato individuato nel comune di San Leucio del Sannio in entrambi i casi. Ma sono molti i comuni irpini interessati tra cui Roccabascerana, Petruro, Altavilla Irpina, Torrioni, Rotondi, Grottolella, Santa Paolina, Montefusco, Capriglia Irpina, Summonte, Ospedaletto, Pratola Serra, Mugnano, Baiano, Avella e altri, oltre a quelli sanniti. Non si hanno ancora notizie su eventuali danni a cose o persone.