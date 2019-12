Qualità della vita, Avellino perde posizioni e arriva 94esima Agli ultimi posti per ricchezza e consumi (105) e per cultura e tempo libero (102)

Arriva la nuova classifica della Qualità della vita, Avellino perde posizioni , dal 90° posto dell’anno scorso, il capoluogo irpino scende al 94°. Nedl 2018 Avellino aveva mostrato una buona performance in Campania mentre quest'anno è Napoli al primo posto con la posizione 81, segue Salerno alla posizione 86, Caserta 93, Avellino 94 e Benevento 95. Andando a vedere gli indicatori si nota come la città di Avellino scende di posizione anche in termini di Ricchezza e consumi ritrovandosi al 105 esimo posto, quindi proprio in coda alla classifica così come cultura e tempo libero (102). Sul piano dell'ambiente e dei servizi siamo al 92esimo posto, affari e lavoro 83esimo, demografia e società al 58esimo e per quanto riguarda la giustizia e la sicurezza Avellino si piazza a metà classifica ritrovandosi al 51esimo posto.

Dal 1990 al 2019 nella classifica finale della qualità della vita la provincia di Avellino è scesa dalla posizione 86 alla 94. In 30 anni il miglior piazzamento è stato il 74esimo posto registrato nel 1991. Il peggior risultato invece si incontra nel 2010 quando è arrivata al 102 posto.