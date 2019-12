Lioni-Grottaminarda, dalla Regione: "Opera completa in 3 anni" Riapertura ufficiale dei cantieri in Valle Ufita, stamane il taglio del nastro

Entro tre anni il completamento della Lioni-Grottaminarda. Da oggi la riapertura ufficiale dei cantieri in Valle Ufita dopo un iter piuttosto complesso e pieno di ostacoli.

"Una giornata storica per l'Irpinia - ha detto il presidente del consiglio regionale della Campania Rosetta D'Amelio - ero ragazzina, quando sentivo parlare di quest'opera. Un progetto sulla carta, risalente agli anni 70. Ben 50 anni di storia. Si era ripreso nel 90, poi ribbloccato, abbiamo lavorato intensamente per poterlo far ripartire dal 2013, poi una serie di nuovi ostacoli, la revoca del commissario, il rischio di un pesante blocco e oggi vediamo finalmente la luce."

La strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda costituisce il completamento del collegamento tra la A16 Napoli-Bari e la A3 Salerno-Reggio Calabria. Il costo complessivo dell’opera è di 430 milioni, oltre la metà dei quali già finanziati dalla Regione Campania che crede fortemente nel valore strategico di questa infrastruttura.

Il taglio del nastro è avvenuto sul viadotto “Schivito Macchie” (strada provinciale SP36, km 2,900) nel territorio di Grottaminarda, poi la tappa al cantiere di via dell’Olmo nel Comune di Gesualdo per un momento di confronto con le imprese e le maestranze.

Così l’assessore regionale all’urbanistica e governo del territorio Bruno Discepolo: "L'obiettivo questa volta è quello di rispettare i tempi che ci siamo dati. La Regione Campania, ha fatto uno sforzo enorme, un atto di responsabilità nei confronti di inadempienze, ritardi e soluzioni davvero al limite della follia amministrativa, come quella di aver lasciato per mesi quest'opera senza un governo dei processi relativi alle imprese, operai e alle attività in corso. La Regione si è assunta la responsabilità di continuare quest'opera riuscendo in soli quattro mesi a chiudere attraverso le transazioni tutto il pregresso con le imprese. E oggi vi è una provvista finanziaria sufficiente per i prossimi anni."

I lotti in corso ricadono nei Comuni di Sant’Angelo dei Lombardi, Rocca San Felice, Villamaina, Frigento, Gesualdo e Grottaminarda. Il tracciato dei lotti in costruzione ha una lunghezza di circa 19,5 km integralmente in nuova sede e comprende la realizzazione di cinque svincoli, con innesto finale in prossimità del casello autostradale di Grottaminarda.

La soddisfazione del sindaco di Grottaminarda Angelo Cobino: "Notizia di grande importanza per il nostro territorio. Va dato atto all'impegno della Regione Campania, impegnata in primo piano e anche del Governo centrale. Siamo felici di questa ripresa. Contestualmente registriamo anche l'apertura del cantiere dell'Alta Capacità, la ripresa dei lavori del terminal Air. Sicuramente è una grande occasione di fiducia e importanza per il nostro territorio.