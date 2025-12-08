Ladri scatenati ad Atripalda: "Rompono vetri, forzano porte e rubano tutto" Il tam tam sui social, la richiesta di controlli di ABC Bene Comune Atripalda

"Diverse le segnalazioni da parte delle famiglie di zone residenziale di Contrada San Gregorio, Contrada Cerzete, Pettirossi, Savoroni le cui abitazioni vengono prese di mira già dal tardo pomeriggio, cioè al calar della luce." Così, in un post su facebook, i referenti di Abc Bene Comune Atripalda raccontano quanto patito dai residenti di Atripalda e d'intorni, corredando il post con foto quanto avvenuto in pochi giorni.

Volto coperto e veloci rubano tutto

"Uomini con volto coperto colpiscono sempre con modalita’ operative identiche e in una fascia oraria prevalentemente compresa tra le 17 e le 20. Negli ultimi giorni e soprattutto in questo lungo weekend festivo, sono finite nel mirino dei malviventi tutte le abitazioni delle colline di Atripalda". Spiegano i referenti della pagina social.

I raid, la sequenza

"Oro e monili, orologi quelli asportati dai ladri nelle abitazioni dove i residenti non erano presenti al momento dei raid, ma in alcuni casi i ladri hanno agito con i proprietari presenti. Hanno avvelenato anche i cani che erano presenti nei giardini delle abitazioni. Hanno tagliato le recinzioni, hanno rotto vetri, forzato porte, finestre e balconi.Drammatiche la richiesta di aiuto degli abitanti nelle chat tra gli abitanti. Sono una decina le abitazioni prese di mira dai ladri, che hanno saccheggiato e portato via tutto quello che era di valore. ". I referenti di ABC Bene Comune invocano più controlli e sicurezza

La rabbia dei residenti

"Ogni anno ormai in prossimità delle festività i ladri con puntualità svizzera si presentano nelle colline tra Atripalda e paesi limitrofi per saccheggiare, rubare e depredare, ogni anno. Chiediamo un presidio costante, H24 sul territorio . Chiediamo Sicurezza".