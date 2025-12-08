Fiera dell'Immacolata a Grottaminarda: borseggiatori in azione L'appello di una delle vittime

Furti con destrezza, sembrerebbe ad opera di una banda composta soprattutto da persone provenienti da fuori come spesso accade in questo cari. E' successo stamane durante la madre di tutte le fiere a Grottaminarda.

L'appello di Antonella Caccesse una delle vittime: "Mi sono ritrovata spogliata del portafogli senza che davvero mi sia accorta di nulla. Fino a mezzogiorno che mi sono recata in caserma, sono venute altre 5 persone oltre a me.

Nel mio portafogli c'erano i soldi di un fine settimana di lavoro e per me erano importanti. Ma oltre a tutto ciò, carte (già bloccate) e documenti, conservavo ricordi cari di qualcuno che non c'è più. Ed è come se ti rubassero un pezzetto di cuore. Spero che una volta che si siano presi i soldi, buttino da qualche parte il portafogli in modo da poter recuperare almeno quei ricordi affettivi".

Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri presenti da stamane con un servizio mirato. La fiera è in corso e viene raccomandata in queste ore la massima attenzione.