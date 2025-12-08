Avellino-Venezia 1-1: tabellino e voti dei lupi, Daffara super L'estremo difensore risulta dominante nel pareggio al "Partenio-Lombardi"

Risultato di 1-1 tra l'Avellino e il Venezia nella quindicesima giornata del campionato di Serie B. Splendido gol di Missori al 42', risposta veneta con Svoboda al 51', nel recupero rete di Haps, annullata dopo un controllo VAR. Fallo in area e finale di 1-1 al "Partenio-Lombardi". Daffara domina la scena tra i lupi: interventi super tra il primo e il secondo tempo, spettacolare su Busio nella ripresa.

Il tabellino

A breve le pagelle

Serie B

Quindicesima Giornata

Avellino-Venezia 1-1

Marcatori: 42' pt Missori (A), 6' st Svoboda (V)

Avellino (4-3-1-2): Daffara; Missori, Enrici, Simic, Fontanarosa; Kumi (44' st Gyabuaa), Palmiero (14' st Cancellotti), Sounas (28' st Besaggio); Palumbo; Biasci (1' st Russo), Tutino (28' st Patierno). All. Biancolino. A disp. Iannarilli, Cagnano, Marchisano, Manzi, Crespi, Lescano, Panico

Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sidibe (28' st Haps); Hainaut, Doumbia (41' st Segrado), Busio, K. Perez, Bjarkason (1' st Compagnon); Yeboah (47' st Casas), Adorante (28' st Fila). A disp. Minelli, Grandi, Karac, Venturi, Lella, El Haddad, Duncan

Arbitro: Bonacina

Ammoniti: Yeboah (V), Biancolino (A), Cancellotti (A), Svoboda (V)

Assistenti: Laudato e Regattieri

Quarto ufficiale: Arena

VAR e AVAR: Baroni e Prenna

Recupero: 1' pt, 4' st