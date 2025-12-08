Avellino-Venezia 1-1: tabellino e voti dei lupi, Daffara super

Risultato di 1-1 tra l'Avellino e il Venezia nella quindicesima giornata del campionato di Serie B. Splendido gol di Missori al 42', risposta veneta con Svoboda al 51', nel recupero rete di Haps, annullata dopo un controllo VAR. Fallo in area e finale di 1-1 al "Partenio-Lombardi". Daffara domina la scena tra i lupi: interventi super tra il primo e il secondo tempo, spettacolare su Busio nella ripresa.
Il tabellino
A breve le pagelle
Serie B
Quindicesima Giornata
Avellino-Venezia 1-1
Marcatori: 42' pt Missori (A), 6' st Svoboda (V)
Avellino (4-3-1-2): Daffara; Missori, Enrici, Simic, Fontanarosa; Kumi (44' st Gyabuaa), Palmiero (14' st Cancellotti), Sounas (28' st Besaggio); Palumbo; Biasci (1' st Russo), Tutino (28' st Patierno). All. Biancolino. A disp. Iannarilli, Cagnano, Marchisano, Manzi, Crespi, Lescano, Panico
Venezia (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Sidibe (28' st Haps); Hainaut, Doumbia (41' st Segrado), Busio, K. Perez, Bjarkason (1' st Compagnon); Yeboah (47' st Casas), Adorante (28' st Fila). A disp. Minelli, Grandi, Karac, Venturi, Lella, El Haddad, Duncan
Arbitro: Bonacina
Ammoniti: Yeboah (V), Biancolino (A), Cancellotti (A), Svoboda (V)
Assistenti: Laudato e Regattieri
Quarto ufficiale: Arena
VAR e AVAR: Baroni e Prenna
Recupero: 1' pt, 4' st