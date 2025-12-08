Ariano: perdita d'acqua e pericolo ghiaccio su strada

Ariano Irpino.  

Una perdita d'acqua segnalata da più di un mese dai residenti. Siamo in località Torreamando ad Ariano Irpino, la strada in questione è via Fiumarelle ci fa notare un abitante, che ha più volte segnalato la rottura della condotta.

"La percorro almeno quattro volte al giorno questa strada, ma nulla è sempre in questo stato".

Una situazione ad altissimo rischio soprattutto al mattino, a causa delle gelate notturno che potrebbero causare incidenti. Viene rivolto un appello all'alto calore ad intervenire prima che accada che ci scappi davvero la tragedia. 

