La ricorrenza dell'Immacolata nei piccoli comuni: processione a Savignano Irpino Questa sera la benedizone del falò con l'omaggio da parte di Nicodemo dell'Ave Maria

La ricorrenza dell'Immacolata nei piccoli comuni. A Savignano Irpino, questa sera alle 18.00 la santa messa e a seguire la processione della statua dell'Immacolata e San Nicola. A seguire la benedizione del falò con omaggio da parte di Nicodemo, simbolo della musica in paese dell'Ave Maria.

Ad accompagnare la processione ci sarà la banda musicale città di Pannarano. Non mancheranno spettacolo pirotecnico, musica popolare e degustazioni.

E' il secondo dei due momenti particolarmente cari al popolo savignanese in questo avvio di dicembre.

Sabato scorso, la comunità ha partecipato con fede e profonda devozione alla ricorrenza di San Nicola, patrono del paese. Un momento di intensa spiritualità al quale hanno preso parte istituzioni, fedeli e associazioni del territorio.

"La celebrazione - afferma il sindaco Fabio Della Marra - è stata ulteriormente impreziosita dal rientro delle statue dell’Immacolata e di San Nicola, recentemente restaurate grazie al buon cuore del popolo savignanese ed alla premura e costante attenzione del nostro parroco, don Nicola, sempre attivo e appassionato custode delle nostre tradizioni".

Al termine della funzione, la comunità si è poi riunita in Piazza Umberto I per la benedizione del caratteristico presepe, realizzato con grande cura e maestria da Ciro Granato ed Emilio Moschella.

"Un momento di gioia e convivialità che ha arricchito questa ricorrenza nel segno della tradizione e della fraternità. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa giornata di unità e identità comunitaria. San Nicola continui a proteggere e guidare Savignano Irpino".