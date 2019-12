Anche Ariano, si mobilità per il piccolo Ascanio Memorial Valentina un angelo per la vita 2019

E' giunto al decimo anno, il memorial della solidarietà dedicato a Valentina Giorgione. L'associazione un angelo per la vita, che da sempre si batte al fianco degli ultimi, fino a spingersi anche oltre frontiera con azioni e progetti caritatevoli, anche quest'anno ha inteso radunarsi per donare un sorriso a persone meno fortunate.

La manifestazione si è svolta al Grand Hotel Biffy ed è stata curata come sempre nei minimi dettagli da Lucia Scaperrotta, Angelo Giorgione e tutta la grande famiglia appartenente all'associazione Valentina un angelo per la vita.

Un pensiero particolare nel corso della serata è andato al piccolo Ascanio Festa, grazie alla presenza del team di Radio Crt capitano da Davide Iannuzzo.

"Il Natale è alle porte e questa volta, per i ragazzi di Radio Crt, ha un solo volto: quello del piccolo Ascanio Festa. Lui ha fatto innamorare tutti, per i suo occhi grandi ed espressivi, curiosi come quelli di ogni bambino, ma anche per la sua storia che lo porta dalla nascita ad essere il piccolo guerriero che é oggi.

Quattro gli anni, ma tanta la forza:la più grande ....il suo sorriso! Quattro gli anni, quattro gli interventi subiti, due a cuore aperto. Ascanio soffre di una cardiopatia severa dalla nascita e la speranza di risoluzione è lontana: la meta è il "Boston Children's Hospital", il miglior centro di cardiochirurgia pediatrica.

Gli interventi prospettati sono due e sono coperti dall'assicurazione dei genitori. Ma in America tutto ha un costo elevato: visite mediche, controlli, anche l'ossigeno se dovesse servire. Inoltre ci sono i costi di gestione per il vitto e alloggio per un mese e mezzo. Servono 30.000 euro per fine febbraio. Crt Radio ha sposato questa causa , spinti dal cuore di genitori, ragazzi, zii, fratelli è scesa in campo con una "Lotteria di Solidarietà", sostenuta dai tanti sponsor e in settimana chiederà il sostegno a tutte le amministrazioni della provincia di Avellino.

Per le donazioni si può fare riferimento a questo conto, intestato ai genitori: Banco Bpm Conto intestato a Saverio Festa e Milena Pascuzzi IT92K0503410402000000004638 Causale: Dritti al cuore di Ascanio. Già numerose le manifestazione di interesse e le partecipazioni di singoli cittadini, associazioni, enti. Per tutte le informazioni, consultare le pagine facebook di Radio Crt o chiamare i numeri: 380.3115430 Davide - 339.4560657 Edy.