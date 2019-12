Prove di carico sul ponte di Parolise, esito positivo L'Anas comunica i risultati dell'esame condotto con l'utilizzo di quattro mezzi pesanti

Come programmato, oggi Anas ha eseguito la prova di carico sul viadotto “Parolise II e III”, ubicato sulla strada statale 7 “Via Appia”, nel territorio comunale di Parolise, in provincia di Avellino.

La prova di carico, iniziata alle ore 7:30 e terminata alle ore 14:30, si è svolta in sei fasi che hanno previsto la sosta di quattro mezzi pesanti sul viadotto, ciascuno del peso a pieno carico di 44 tonnellate circa, allo scopo di valutare la risposta dell’infrastruttura alla sollecitazione imposta dai veicoli.

L’esito della prova è stato positivo e sono stati rispettati tutti i parametri tecnici di sicurezza previsti in progetto.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre, si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.