Una storia davvero commovente. Guardate questo VIDEO Una bella pagina di solidarietà e amore in vista del Natale

Non è stato facile convincere Sally, (l'abbiamo battezzata così per le sembianze di una bimba come lei sfortunata), a lasciare contrada Camporeale di Ariano Irpino. Quel luogo in cui ha partorito sei dolcissimi cuccioli rimasti per due mesi circa in condizioni estremamente disagiate, in una piccola fossa umida e fredda, esposti alle intemperie, tra la paglia, sotto pesanti rotoballe di fieno. Tre di loro erano stati tratti in salvo domenica scorsa in extremis da Maria Silano in un canale.

Non è stato facile, ma grazie come sempre alla determinazione di Giulia De Simone di Grottaminarda, Selly è riuscita a superare la diffidenza, fino a salire con in suoi figlioletti in un trasportino.

Da ieri sera sono di nuovo insieme, per la gioia di una piccola e dolce mamma, come da tutti auspicato. Hanno affrontato un viaggio in macchina, che per loro sarà stato infinito, fino a raggiungere questa volta una meta sicura, Mirabella Eclano. Qui ad accoglierli con grande amore è stato un angelo di nome Gianni Vincenzo Chioccariello, amante degli animali, capace di restare lui digiuno, pur di sfamare loro. La sua tenerezza nell'accudire i piccoli ospiti ci ha commosso.

Un'ospitalità a dir poco eccezionale. Sono ora al sicuro e in buone mani, lontani dai pericoli della strada e soprattutto umani. Saranno successivamente adottati, ama solo quando la loro mamma lo riterrà opportuno, sverminati, microchippati e con primo vaccino.