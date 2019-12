Tu sì que vales, Enrica ai fan: «Non smettete mai di sognare» L'intervista alla bellissima e talentuosa cantante lirica di Montemiletto. Domenica festa in paese

Straordinariamente semplice e autentica. 21 anni anni compiuti da poco. Segni particolari? Occhi verdi grandissimi e spalancati sul futuro, bellissima, ricca di talento e buoni sentimenti e piena di determinazione e tenacia. Si chiama Enrica Musto, la vincitrice di Tu sì que vale, che è riuscita a vincere e conquistare il cuore di tutta Italia. Non solo l’Irpinia gioisce per la straordinaria vittoria di Enrica, ma tutto il paese.

“Ancora non ci credo - racconta Enrica Musto -. Non credevo di essere capace di superare talenti maturi e validi come quelli con cui sono stata in lizza. Invece uno dei miei sogni si è avverato. Credo di aver vinto perché, forse, ho emozionato il pubblico. Voglio ringraziare mio padre Tony Musto, il mio ragazzo, mio nonno e mio fratello per avermi sempre supportata. Gli uomini della mia vita sono stati strepitosi nel darmi fiducia e senso di protezione. Sempre”. Enrica ha iniziato a studiare canto lirico a 12 anni. “Si deve sempre studiare - spiega -. Non bisogna inseguire facili successi che non garantiscono la concretezza delle proprie capacità. E poi il segreto è non smettere mai di sognare e impegnarsi per i propri successi. Bisogna credere nelle proprie capacità con gioia e perseveranza".

Sbaragliando tutte le previsioni della vigilia, Enrica Musto ha sbancato il televoto e vinto Tú sí que vales 2019. La giovane cantante lirica ha dunque trionfato al termine della lunga diretta, andata in onda sabato 14 dicembre e condotta da Belén Rodriguez con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, portandosi a casa il premio da 100 mila euro e un tesoretto di visibilità davvero importante.

Talento, voce potente e fascino. A 21 anni Enrica Musto ha tutte le carte in regola per un futuro importante nel mondo della lirica. La giovane cantante studia canto lirico da quando aveva 12 anni e si è laureata al Conservatorio Duni di Matera, la stessa scuola dove si è formato Alberto Urso, vincitore di Amici 18 nonché grande amico di Enrica.

Nel suo curriculum un terzo posto al Concorso Internazionale di canto lirico di Verona, dov'è stata notata da Katia Ricciarelli, l'iconico soprano che ha poi deciso di portarla con sè in tour. E proprio durante una masterclass con la Ricciarelli, nel 2017, Enrica ha conosciuto Alberto Urso, con cui ha poi stretto una bella amicizia.