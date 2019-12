5000 mammografie in un anno e 32 tumori intercettati Inaugurato il nuovo mammografo al Frangipane. Il top di gamma della diagnostica senologica

L’Asl di Avellino diretta da Maria Morgante, attivamente in campo per la prevenzione del tumore al seno. 5000 mammografie effettuate in un anno attraverso lo screening della mammella presso le strutture di Ariano Irpino, Avellino e Sant’Angelo dei Lombardi e grazie all’Unita’ mobile che ha fatto tappa in 32 comuni della Provincia che hanno intercettato 32 tumori.

Questa mattina il taglio del nastro del nuovo mammografo di ultima generazione all'interno dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino alla presenza delle varie autorità. Il top di gamma della diagnostica senologica

"Con questa nuova e sofisticata struttura sul territorio dell'Asl di Avellino - afferma il direttore generale Maria Morgante - andiamo a completare il parco macchine relativi agli screening della mammella. Una nuova strumentazione di alta tecnologia che mettiamo a disposizione di tutte le donne. La prevenzione è fondamentale. Dobbiamo far crescere il trend dei risultati che sono stati per la verità positivi nell'anno 2019. E' nostro impregno come direzione strategica, impegnarci, sforzarci affinchè nulla manchi per garantire una buona sanità su questo territorio, affinchè la nostra gente non abbia bisogno di spostarsi altrove, per vedersi garantito il diritto alla salute."

"L'ambulatorio è aperto dal lunedì al venerdì sia la mattina che il pomeriggio, a tutte le donne che rientrano nella fascia di età dai 50 ai 61 anni. E' possibile presentarsi - afferma il direttore del dipartimento dei servizi Asl Lanfranco Musto - senza ricetta per entrare nel percorso dello screening mammografico."