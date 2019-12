Bus Roma, Irpinia in soccorso alla capitale grazie alla IIA Virginia Raggi in visita a Flumeri

L'Irpinia in soccorso alla Capitale. Sarà la IIA a Flumeri a relizzare gli autobus per la città di Roma. A confermare la la notizia è stato direttamente il sindaco Virginia Raggi, che domani mattina farà visita allo stabilimento di Valle Ufita per salutare operai e dipendenti.

"Avrete sicuramente visto i nuovi autobus che stanno circolando per le strade della nostra città con la scritta +BusXRoma. Bene, dal 2020 ne arriveranno altri: oltre 320. E viaggeranno dal centro alle periferie.

La flotta di Atac continua a crescere: è partito anche l’ultimo ordine di acquisto per 128 nuovi bus, con un investimento di 41 milioni di euro. Garantiremo - scrive la Raggi - così più mezzi per le nostre periferie. Non solo. Si tratta di investimenti che confermano il piano di risanamento di Atac: in concreto vuol dire migliorare il trasporto pubblico e renderlo sempre più efficiente per i cittadini."

La soddisfazione del deputato arianese Generoso Maraia attivamente impegnato sin dall'inizio della sua attività parlamentare, con grande determinazione su questa delicata vertenza:

"Sarà un Natale sereno, 265 operai sono rientrati al lavoro, quindi tutti. Nessuno è più in cassa integrazione ma con uno stipendio pieno e una prospettiva positiva futura. Si lavora su doppi turni, anche di sabato per incrementare la produzione. E dal prossimo anno pertiremo con nuove assunzioni oltre al rafforzamento dell'indotto IIA attraverso la costituzione di altre aziende. Finalmente una risposta seria. Non siamo nella logica degli annunci ma nella politica che restituisce risultati. La priorità per il Sud è e resta il lavoro."