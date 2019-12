Bagnoli Irpino: domani lo chef Stellato Trapani Natale al borgo, alle 12 cooking show dell'executive chef de la Maggnolia

Continuano gli appuntamenti di Natale al Borgo, la rassegna natalizia, organizzata dall’amministrazione comunale di Bagnoli Irpino, che rientra nel progetto “Il Nero di Bagnoli” co-finanziato dal programma operativo complementare Poc Campania 2014-2020 linea strategica “rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura” nell’ambito dell’azione 3: “eventi di rilevanza nazionale ed internazionale”.

Ieri lo start della rassegna on l’inaugurazione della Pinacoteca comunale “Michele Lenzi”, allestita nel Castello “Cavaniglia”, che comprende opere del pittore bagnolese e quadri di Achille Martelli e di artisti attivi nel XIX secolo, l’apertura dei Mercatini di Natale e degli stand gastronomici organizzati dalla Pro Loco di Bagnoli Irpino, presieduta da Francesco Pennetti. Mentre i più piccoli hanno atteso il taglio del nastro alla Casa di Babbo Natale e all’Ufficio Postale, per poter salutare dove i più piccoli potranno inviare le loro letterine a Santa Claus. Successo anche per il concerto della Cimarosa Young Sinfonietta tenutosi nella Chiesa di Santa Maria Assunta.

Domani, domenica 22 dicembre (ore 12:00), il primo degli appuntamenti con il food d’autore. Ospite a Bagnoli Irpino sarà lo Chef stellato Cristoforo Trapani. Classe 1988 e campano di Piano di Sorrento. Vincitore del premio “Prix au Chef de l’avenir”, il prestigioso riconoscimento che viene assegnato ai giovani chef più promettenti sulla scena internazionale , e con esperienze alle spalle con Chef del calibro di Heinz Beck, Antonino Cannavacciuolo, Moreno Cedroni, Davide Scabin, Mauro Colagreco, Cristoforo Trapani è oggi executive chef del ristorante La Magnolia dell’Hotel Byron di Forte dei Marmi.

A Bagnoli Irpino presenterà la realizzazione dei rigatoni cacio e pepe e di orzo barbabietola tartufo e pecorino bagnolese. Ad accompagnare i piatti realizzati dallo Chef Stellato Cristoforo Trapani, i vini della cantina Sertura di Giancarlo Barbieri.