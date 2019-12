Cervinara, è emergenza allagamenti: famiglie evacuate L'intervento dei tecnici del soccorso alpino e speleologico della Campania

Giornata impegnativa per il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania che è stato allertato dalla Protezione Civile Regionale per le difficili situazioni di alcuni comuni della Costiera Amalfitana (in particolare, Pontone e Ravello) a seguito delle forti piogge. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania sono intervenuti dal primo pomeriggio per le evacuazioni della popolazione.

Ancora in corso, invece, le operazioni a Cervinara (AV) dove, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania stanno lavorando per consentire alla popolazione di allontanarsi dai luoghi a rischio a causa delle condizioni meteorologiche. Sostanziale anche il supporto dei tecnici in altre operazioni sul territorio della Valle Caudina.