Una carezza e un dono ai figli dei detenuti L'altra faccia del Natale

L'altra faccia del Natale, la solidarietà tangibile verso i figli dei detenuti. Un bel gesto quello messo in atto dalla Parrocchia Santa Maria dei Martiri e dalla locale Caritas, sotto la spinta di don Costantino Pratola.

E' accaduto ad Ariano Irpino in località Cardito all'ingresso del carcere Pasquale Campanello. E' qui che un gruppo di volontari ha distribuito sacchetti di caramelle e dolciumi vestiti rigorosamente da babbo natale. Una tradizione che si rinnova anno dopo anno e che quest'anno con grande entusiasmo ha visto una buona partecipazione di giovani.

Iniziativa molto apprezzata delle famiglie dei reclusi e che ha reso meno triste questa giornata di festa, nella quale si avverte maggiormente il distacco tra un papà e i propri figlioletti. Congratulazioni sono giunte alla parrocchia e alla caritas direttamente dal direttore della casa circondariale arianese Maria Rosaria Casaburo.

"Il carcere resta per noi una parrocchia come tutte le altre - ha detto Don Costantino Pratola - siamo vicini in questa giornata di festa, ma non solo, ai detenuti ma anche alle loro famiglie, nella speranza, che possano presto ricongiungersi e dopo aver scontato la pena, avviare un processo di reinserimento con l'aiuto delle varie istituzioni."