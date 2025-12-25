Avellino, voragine in via Dorso: chiusa la strada, ecco le immagini La polizia municipale di Avellino questa mattina ha transennato parte della strada

Sì apre una voragine in via Dorso, chiusa la strada. La polizia municipale di Avellino questa mattina ha messo i sigilli ad una parte della strada che da mesi è oggetto di polemiche per il suo stato diventato difficile da percorrere e anche pericoloso.

E proprio per questo motivo è stata disposta la chiusura in un tratto dove si sono aperte diverse buche. L’amministrazione precedente aveva individuato un progetto per la riqualificazione di alcune strade cittadine, tra cui anche via Dorso. Ora spetterà al commissario di ripristinare il tratto di strada di importante collegamento tra viale Italia e corso Europa.