Franza: "I cantieri aperti restituiranno un volto dignitoso alla nostra città" "Meno propaganda da parte delle forze politiche che remono contro, noi andremo avanti"

"Meno propaganda da parte delle forze politiche che remono contro la città, evidentemente per altri interessi e maggiore rispetto e fiducia".

E' l'auspicio di Natale del sindaco Enrico Franza che fa appello ai cittadini a non lasciarsi influenzare - avverte - "da chi mira a distruggere ciò che di buono si sta realizzando dopo anni di immobilsmo.

Abbiamo una serie di cantieri aperti che restituiranno in futuro, un volto dignitoso alla nostra città. C'è uno sforzo enorme da parte di imprese e tecnici per far si che ciò avvenga.

Basta mugugni e proteste inutili, aizzate dalle forze di opposizione per lo più attraverso i social. Ariano cambierà volto nel centro storico e qui non si tratta di cantieri da guasto ma di un ammodernamento e riqualificazione urbana senza precedenti.

Confidiamo anche in un primo atto simbolico, significativo e importante da parte del neo presidente della regione Campania Roberto Fico nel nuovo anno con il finanziamento del primo lotto del riammagliamento a Cardito attraverso un decreto o convenzione. Andremo avanti e non molleremo fino all'ultimo. E i frutti li raccoglieremo, statene certi".