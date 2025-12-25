Avellino, gioia al Malzoni Hospital nel giorno di Natale: benvenuta Virginia E' nata alle 10.31 la piccola nel giorno di festa: fiocco rosa tra gli addobbi di Natale

Fiocco rosa nel giorno di Natale al Malzoni Research Hospital di Avellino. E' venuta al mondo alle 10.31 di oggi, 25 dicembre 2025, la piccola Virginia per la gioia di mamma Eva e papà Gaetano. Viriginia pesa 3750 grammi ed è lunga 52 centimetri. Dopo qualche ora di travaglio è venuta al mondo con parto spontaneo nello speciale giorno di festa. "Un Natale speciale per tutti noi, protanisti del miracolo della vita, che rappresenta il senso autentico della festa", commentano emozionati i sanitari dell'hospital di viale Italia ad Avellino. Il ginecologo curante è stato il dottore Raffaele Petta, il medico che ha assistito il parto Silvia Sabatino, con aiuto guardia Bove Ferrigno Vincenzo. Le ostetriche in sala sono state Giovanna Bianco e Anna Maria Liguori. Oss Tatiana Troisi, pediatra De Crescenzo, infermieri nido Antonia Di Risi e Dolores Arrivabene.