La sorpresa di Natale dei dipendenti di Metallurgica Irpina al datore di lavoro

"Il tuo esempio è per noi una guida importante e uno stimolo costante a dare sempre il meglio"

la sorpresa di natale dei dipendenti di metallurgica irpina al datore di lavoro

La lettera

Ariano Irpino.  

"Con l'arrivo del Natale vogliamo fermarci un momento per farti i nostri più sinceri auguri di buone feste e di anno ricco di soddisfazioni, serenità e nuovi traguardi.

Desideriamo ringraziarti per la passione, l'energia e determinazione con cui affronti ogni giorno il lavoro e per il clima di fiducia e collaborazione che riesci a trasmettere a tutti noi. Il tuo esempio è per noi una guida importante e uno stimolo costante a dare sempre il meglio. 

Non perdere mai la brillantezza e il tuo coraggio, qualità che ti contraddistinguono e che rendono speciale il percorso che condividiamo".

E' quanto scrivono in una lettera rivolta al proprio datore di lavoro, l'imprenditore arianese Giancarlo Molinario, tutti i dipendenti della rinomata azienda Metallurgica Irpina, che hanno salutato il 2025 ormai dritto verso il capolinea con un brindisi augurale nella bellissima location di Casa Reale a Sturno. 

"Per celebrare questo Natale abbiamo pensato di regalarti un viaggio a Parigi, con l'augurio che possa essere un'occasione per staccare, ricaricare le energie e vivere momenti indimenticabili con la tua famiglia.  E se dovessi decidere di trattenerti lì per qualche giorno in più, non preoccuparti per noi: sapremo cavarcela!

Ti auguriamo di trascorrere le feste serene, circondato dall'affetto delle persone a te più care.  Un caro augurio da tutti i dipendenti di Metallurgica Irpina". 

Ultime Notizie