La sorpresa di Natale dei dipendenti di Metallurgica Irpina al datore di lavoro "Il tuo esempio è per noi una guida importante e uno stimolo costante a dare sempre il meglio"

"Con l'arrivo del Natale vogliamo fermarci un momento per farti i nostri più sinceri auguri di buone feste e di anno ricco di soddisfazioni, serenità e nuovi traguardi.

Desideriamo ringraziarti per la passione, l'energia e determinazione con cui affronti ogni giorno il lavoro e per il clima di fiducia e collaborazione che riesci a trasmettere a tutti noi. Il tuo esempio è per noi una guida importante e uno stimolo costante a dare sempre il meglio.

Non perdere mai la brillantezza e il tuo coraggio, qualità che ti contraddistinguono e che rendono speciale il percorso che condividiamo".

E' quanto scrivono in una lettera rivolta al proprio datore di lavoro, l'imprenditore arianese Giancarlo Molinario, tutti i dipendenti della rinomata azienda Metallurgica Irpina, che hanno salutato il 2025 ormai dritto verso il capolinea con un brindisi augurale nella bellissima location di Casa Reale a Sturno.

"Per celebrare questo Natale abbiamo pensato di regalarti un viaggio a Parigi, con l'augurio che possa essere un'occasione per staccare, ricaricare le energie e vivere momenti indimenticabili con la tua famiglia. E se dovessi decidere di trattenerti lì per qualche giorno in più, non preoccuparti per noi: sapremo cavarcela!

Ti auguriamo di trascorrere le feste serene, circondato dall'affetto delle persone a te più care. Un caro augurio da tutti i dipendenti di Metallurgica Irpina".