Pranzo di Natale per gli ultimi ad Ariano, Franza: "Bella pagina di solidarietà" Le congratulazioni ai volontari di Panacea e a quanto hanno contribuito attraverso le donazioni

E' stato un successo straordinario il pranzo di Natale promosso dall'associazione Panacea guidata dall'instancabile Maria Spina Pratola, all'interno dell'ex centro sociale di piano di zona ad Ariano Irpino. A portare i saluti dell'amministrazione comunale e ringraziare i volontari per il grande lavoro svolto, il sindaco Enrico Franza, insieme agli assessori Pasqualino Molinario e Toni La Braca. Presente anche la congregazione delle suore oblate di San Francesco Saverio le quali si sono prodigate insieme ai volontari nella preparazione e distribuzione delle varie pietanze.

"Una grande sinergia e un team di volontari a cui va tutta la nostra ammirazione - ha detto Franza - per aver dedicato il proprio tempo in questa giornata, al fianco degli altri.

E parliamo di persone fragili, ammalati, disabili, persone che vivobo purtroppo il peso della solitudine ma che fortunatamente grazie anche alla rete sociale, non sono sole.

E' stato un pranzo di Natale all'insegna della solidarietà e della condivisione. Una bella pagina di umanità che fa onore al volontariato. Una grazie anche a quanti hanno contribuito alla riuscita dell'iniziativa attraverso una serie di donazioni".