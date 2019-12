Terremoto, scossa 1.9 in Alta Irpinia. Epicentro a Bagnoli L'evento tellurico

Terremoto in Campania, epicentro in Alta Irpinia. Un terremoto di magnitudo 1.9 è avvenuto nella zona di Bagnoli Irpino. Non si registrano danni a cose e persone. L'evento tellurico è stato registrato intorno alle ore 8,50. Ecco l'elenco dei comuni interessati: Bagnoli Irpino, Acerno, Montella, Calabritto, Caposele, Nusco, Senerchia, Cassano Irpino, Lioni, Teora, Campagna, Valva, Sant'Angelo dei Lombardi, Oliveto Citra, Castelfranci, Torella dei Lombardi, Laviano, Montemarano, Giffoni Valle Piana, Colliano, Rocca San Felice, Morra de Sanctis, Volturara, Castelvetere, Guardia Lombardi, Villamaina, Giffoni Sei Casali, Contursi.