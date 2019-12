Neve. Fiocchi a Monteforte.Tir sbanda, Ofantina chiusa a Lioni Scatti dai comuni a corona del capoluogo, ma le nubi vanno progressivamente diradandosi

Continua a nevicare in Alta Irpinia, sul Formicoso e qualche fiocco spolvera anche alcuni comuni dell'Hinterland del capoluogo da Monteforte a Summonte, da Ospedaletto a Mercogliano. La Dama Bianca non lascia l'Irpinia, in queste ultime ore di freddo polare.

Qualche disagio sulle strade, dove un camion che viaggiava in direzione Morra De Sanctis è sbandato ribaltandosi su uno svincolo dell'Ofantina. Nessuna conseguenza grave per l'autista del tir che si è ribaltato dopo aver terminato la sua corsa contro un muro, presso lo svincolo di Lioni. Sul posto i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine.

La strada statale 7 ‘Appia’ è provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, al km 350,400. Il traffico al momento è deviato sulla viabilità secondaria segnalata in loco. Sul posto è presente anche il personale di Anas oltre quello delle Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

L'Ofantina in più punti resta la "sorvegliata speciale". Incanto e magia sulla vetta del Partenio. L'osservatorio di Montevergine continua a regalare scatti suggestivi del Partenio innevato, con qualche centimetro di neve in più alle quote più alte. Stesso scenario magico sull'Altopiano del Laceno, che nello scorso week end è stato preso d'assalto dai visitatori, magati dallo scenario mozzafiato di lago e montagne innevate. Intanto i metereologi annunciano temperature in risalita e poche nuvole per domani, con un Capodanno, complessivamente, all'insegna del buon tempo.Nella tarda mattinata ad Avellino qualche fiocco misto a pioggia ha tenuto col fiato sospeso i cittadini, ma le nubi vanno diradandosi.