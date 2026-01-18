Carlo giura da Poliziotto e fa proposta di matrimonio e Roberta dice "Sì" Castelvetere in festa per il romantico momento durante il giuramento a Verona di

Dopo il giuramento di fedeltà alla Repubblica, la proposta di matrimonio. È la sorpresa che Carlo Sullo di Castelvetere in provincia di Avellino, neoagente della Polizia di Stato, ha riservato alla sua fidanzata Roberta Aliasi, anche lei di Castelvetere (Avellino). Un picchetto a ponte di rose per il momento romantico che ha incorniciato una giornata dalle grandi emozioni.

Al termine della cerimonia ospitata ieri mattina al Palazzetto dello sport di Verona, Carlo si è inginocchiato con in mano un mazzo di rose e poi l'anello. Emozionata ed incredula, anche la bellissima Roberta ha detto il suo "sì".

Sono 209 i nuovi agenti che hanno hanno prestato giuramento al termine dei sei mesi residenziali del 231esimo corso svolto alla Scuola Allievi Agenti di Polizia di Stato di Peschiera del Garda. Corso che tecnicamente si concluderà tra quattro mesi, al termine del tirocinio pratico nei reparti della Polizia di Stato dislocati sul territorio nazionale, a cui saranno destinati tra qualche giorno dopo le assegnazioni.