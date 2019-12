L'Anas rimuove i rifiuti nelle aree di sosta del Raccordo Dopo le segnalazioni di OttoChannel 696 e Ottopagine e la protesta dei sindaci

Da questa mattina gli operatori Anas al lavoro sul Raccordo Avellino-Salerno per ripulire le piazzole di sosta invase dai rifiuti.

Una situazione oggettivamente insostenibile, segnalata nei giorni scorsi da Otto Channel 696 e Ottopagine.it e che ha visto anche l’intervento dei sindaci nel chiedere interventi risolutivi alla società.

Praticamente tutte le aree adibiti alla sosta temporanea dei veicoli erano diventate vere e proprie discariche: un pessimo biglietto da visita per gli automobilisti ma anche per i turisti e i tanti che in questi giorni di festa si spostano utilizzando l’arteria che collega i due capoluoghi. Fin dalle prime del mattino, i lavoratori Anas sono intervenuti per rimuovere i rifiuti.