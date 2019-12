Mercato ad Avellino. Dopo la Befana si va a Campo Genoa Sopralluoghi e lavori in corso

Sarà un nuovo anno di grandi cambiamenti per la città di Avellino. Via i bus da piazza Macello e trasloco del Mercato a Campo Genoa. Ha tirato diritto il sindaco Gianluca Festa sulla sua scelta di nuova destinazione per l'area mercatale L’Amministrazione conta di portare a termine gli interventi in 15 giorni. Poi scatterà il trasferimento delle bancarelle dal piazzale dello Stadio. Stamane nuovo sopralluogo del sindaco Gianluca Festa nell'area a ridosso della Curva Nord.

E proprio nelle ultime ore dell'anno partono, nei fatti, gli interventi di riqualificazione dell’area di Campo Genova. Opere propedeutiche al trasloco degli stand dei venditori ambulanti che il martedì ed il sabato danno vita al mercato di Avellino.

300 in tutto gli ambulanti che fanno capo alla storia tradizione bisettimanale e commerciale nel capoluogo. I mezzi di trasporto che impegnano lo spiazzo nei giorni di mercato stazionano attualmente lungo via Capozzi nei giorni della fiera.

Operai incaricati dal comune, ruspe e camion, da questa ieri alla pulizia dell’area, che sarà comunque più grande per attrezzare l'iniziativa.Dopo l'imponente intervento di pulizia Campo Genoa verrà attrezzato. La zona verrà completamente rimessa a vuoto con un'opera di riasfaltatura. Inoltre, sul lato destro, guardando in direzione stadio, verrà riaperta una vecchia strada di collegamento che sarà percorribile dai mezzi, oltre che dai pedoni, per accorciare le distanze dal capolinea dei bus.