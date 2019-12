Capodanno con gli Spaghetti Style: "La città è in ripresa" Le aspettative degli avellinesi per il nuovo anno salutato con il concerto in piazza della Dogana

“Una città in ripresa, nel 2020 speriamo di continuare su questo solco aperto dal sindaco Festa”. C'è un bel sole ad accompagnare gli avellinesi in quest'ultima giornata del 2019 per accogliere al meglio il nuovo anno e le aspettative sono all'insegna di una città che sta ritrovando la sua centralità di capoluogo, ad eccezione di qualche voce fuori dal coro. Non manca il tema del lavoro di un'occupazione che cresca, negli auspici dei cittadini ma il clima sta cambiando, il 2020 rappresenti la consacrazione per Avellino con la speranza che finalmente si sblocchino tante incompiute in città. Intanto stasera il Capodanno regalerà il concerto degli Spaghetti Style in piazza Amendola. Un san Silvestro in tono minore ma una scelta voluta dall'Amministrazione Comunale che deciso di non puntare sul grande evento, sul Concertone degli altri anni, ma di variegare l'offerta del programma natalizio spalmandola in più giorni. Al Centro storico però i commercianti sono sul piede di guerra. Si sentono abbandonati e hanno inscenato una protesta con i lumini. “Siamo a lutto, il Sindaco per queste feste si è dimenticato di noi. Niente luminarie e niente eventi. Solo il concerto di stasera salverà un po' il salvabile".