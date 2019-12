Botti Capodanno. "Non lasciate soli gli animali.Li massacrano" L'appello dei veterinari: pensate a cani e gatti. Per loro solo paura, terrore e tante ferite.

Stanotte ad Avellino divieto di utilizzo di fuochi e petardi. Ai trasgressori dell’ordinanza arriveranno multe fino a 500 euro. L’esperto invita alla cautela. «Anche domani e nei prossimi giorni massima attenzione, danni permanenti». Intanto i medici veterinari invitato al non utilizzo di materiali esplodenti. Il solito avviso per proteggere gli animali, i maggiori esposti ai rischi dei botti di fine anno. Le ordinanze previste si sprecano nei comuni, dai capoluoghi alla provincia. Decisione condivisa per proteggere persone e animali. " Non lasciateli soli - spiega il medico veterinario D'Alerio Tiziana -. In casi di animali, cani e gatti, più anziani, può esserci caso di morte dovuto alle esplosioni, che proprio dai quattro zampe vengono avvertite in maniera amplificata. Il nostro avviso è costante. Inoltre è meglio non legarli e magari, dove possibile, tenerli in ambienti chiusi e protetti". Tanti gli avvisi dei padroni, che posseggono adorati pelosi. "Il mio cane lo vedo anno dopo anno, tremare in preda al terrore per l'assurda e consolidata abitudine di altri a sparare, senza criterio e senza rispetto per animali, anziani e bambini che molto spesso vivono la stessa paura- spiega una donna -". Intanto la dottoressa Limone avvisa: i rischi continuano per rischi correlati da fughe incontrollate. I randagi sono i più esposti. Molto spesso nel correre impauriti si fanno male, a volte investiti da auto. Senza contare le lesioni dovute al contatto con materiali esplodenti che finiscono nelle strade durante e dopo gli spari".