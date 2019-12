Avellino, chiude il Bar Dallas dopo 38 anni di attività L'annuncio

Quello che si chiude è un anno triste, che vede un pezzo di storia di Avellino andare via. Un lato fatto di artigianato e dolcezza. Chiude il Bar Dallas, storica pasticceria del capoluogo. Luogo franco e immutato per quattro decenni di dolci tipicamente avellinesi, come la bombarda, il babbà rosa, come in tanti amavano chiarmarlo quando raggiungevano la pasticceria, per gustarlo, con amore e senso fiero di appartenenza ad una città.

Il bar Dallas di Avellino ha appena annunciato di voler chiudere i battenti.

Dopo 38 anni di attività per il bar di via Perrottelli, a pochi passi da Viale Italia, oggi sarà l’ultimo giorno di lavoro. Nel messaggio la famiglia Vollono, proprietaria da decenni del bar, ha voluto augurare un felice anno nuovo a tutti i clienti e amici dell’attività. Un saluto che miete dispiacere in città. I commenti sui social si sprecano a ricordo della signora Vollono e familiari che, da sempre, hanno accolto con sapori e infinito garbo e professionalità intere generazioni di irpini. (Foto pubblicata sul gruppo AVELLINO E..DINTORNI..LA VOCE DEL POPOLO IRPINO!!, ndr)