"Lasciamo in bellezza. Che ricordi le zeppole ai militari!" La famiglia Vollono annuncia la chiusura dello storico Bar Dallas

Sul volto di Anna ed Enzo si percepisce un filo di amarezza e malinconia. Mentre i barman servono gli ultimi caffè la famiglia Vollono saluta i clienti.

È un addio per il bar Dallas di via Perrottelli, a un passo da viale Italia e dalla caserma Berardi. Dopo 38 anni di attività proprio nel giorno di Capodanno chiude un altro locale storico di Avellino.

A ottobre era stato il turno del Bar Diana al Corso, ora se ne va un altro pezzo di città. Enzo accetta di raccontarci queste ore, da domani tutto non sarà più uguale per loro. Il padre Gioacchino e la madre ormai sono anziani. “da soli non ce la sentiamo di proseguire, ma va bene così, chiudiamo in bellezza e ringraziamo tutti i clienti che ci hanno aiutato a crescere”.

Quanti ricordi affollano la mente, giornate spese a preparare e servire gelati e poi quelle zeppole ai militari della Caserma, era un rito. È un periodo duro per il commercio ad Avellino – ci congeda così Enzo – la città è in decadenza, speriamo che questa amministrazione la sappia risollevare".

Ma intanto da domani, in prossimità di quella rotonda, non ci sarà più la sosta per un piacevole caffè o un dolcino al Bar Dallas.

Clicca sul pulsante Play della foto di copertina per vedere l'intervista a Enzo Vuollono realizzata da Angelo Giuliani e Orlando Matarazzo