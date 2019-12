Benvenuto Francesco. Al Moscati il primo nato del 2020 Cinque minuti dopo la mezzanotte la nascita in Irpinia

Si chiama Francesco il primo nato dell'ospedale San Giuseppe Moscati ad Avellino. E' un fiocco azzurro quello che splende sul polo sanitario di contrada Amoretta e la gioia e' tanta. E' venuto cinque minuti dopo la mezzanotte alla luce il piccolo di Avellino, per la gioia dei familiari. Parto spontaneo per la mamma.

Un augurio speciale da tutta l'Irpinia al piccolo fagottino, che entra il lizza per il primato come nuovo e primo nato del nuovo anno in Irpinia. Festa grande nel reparto di neonatologia del polo sanitario guidato dal direttore Renato Pizzuti, che saluta il nuovo anno con la felicità del nuovo arrivato. Infermieri e medici hanno assistito la mamma e il piccino, e non è mancata la prevedibile commozione per l'arrivo dei un tenero piccino nella vita di tutti i familiari.Francesco pesa 3,30 kg, che ha già un fratellino e che ad aiutare la mamma a farlo venire al mondo con un parto spontaneo sono stati i ginecologi Luciano Nappa e Antonio Conte; le ostetriche Maria Savarese e Maria Rosaria De Vito, l’infermiera Olga Troisi e l’Oss Paola Gagliardi. L’équipe dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia, diretta da Elisiario Struzziero, ha brindato l’arrivo del 2020 in sala parto.

Insomma, ad Avellino si brinda doppio per la nascita di Francesco, gioia di casa e orgoglio irpino, che inaugura il nuovo anno con una prospettiva felice, piena d'amore e di grande speranza, per tutta la comunità. Mamma e figlio stanno bene e stanno iniziando il nuovo anno in un unico speciale abbraccio, che parla di amore e felicità. Auguri anche dalla redazione di Ottopagine.it.