Saviano al Winter Village: "Evento da volano per lo sport" Proseguono le attività sportive in piazza Macello

Stamattina il delegato provinciale del CONI, il prof. Giuseppe Saviano, ha fatto tappa all'Asi winter village per apprezzarne le attività “Per noi è stato un vero piacere – commenta Ettore De Conciliis- ed anche una occasione in più per sottolineare l'efficiente e collaborativa sinergia fra il nostro Comitato ed il CONI provinciale. In quanto Ente di Promozione Sportiva, ogni giorno il nostro lavoro è rappresentare le articolazioni di base e periferiche dello Sport Italiano, e cioè il comparto amatoriale e dilettantistico di tutte le attività sportive e motorie. Il nostro Village, per quanto appaia come una una occasione ludica e di svago per giovani, bambini e famiglie, ha però l'indiscusso merito di aver fatto avvicinare i fruitori a determinate discipline, principalmente il pattinaggio ed il motociclismo, e quindi è da intendersi come occasione vera, concreta e percepibile di autentica promozione sportiva. Nel reciproco scambio di auguri con il prof. Saviano, abbiamo, ancora una volta, ritrovato il piacere e la soddisfazione di un percorso da fare insieme, ognuno con il suo ruolo e la sua funzione, certo, ma proiettati verso la medesima direzione”.