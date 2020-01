Capodanno: tripudio di fuochi nei cieli nonostante i divieti Ad Avellino e nell'hinterland esplosioni a go go e tanti spettacoli pirotecnici

Ed è stata pioggia di fuochi d'artificio, botti ed esplosioni. Nonostante il divieto e i tanto annunciati provvedimenti dei sindaci, con tanto di ordinanze, che avevano bloccato i fuochi e botti pericolosi di capodanno. Come si può vedere dalle immagini dell’osservatorio di Montevergine, in molti comuni irpini si è comunque dato libero “sfogo” alla consueta abitudine a "sparare". Tripudio di fuochi d'artificio in molte zone del capoluogo e in provincia.

L’Osservatorio, sulla sua pagina facebook, annota:

“Ore 2:15: panorama dall’Osservatorio verso la Valle del Sabato. Un occhio attento non farà fatica a percepire la cappa di fumo che avvolge le città di Avellino ed Atripalda. La presenza di uno strato di inversione termica (sinonimo di stabilità atmosferica) ha inibito, infatti, la dispersione dei fumi derivanti dai fuochi di capodanno che sono rimasti, dunque, letteralmente “intrappolati” in prossimità del suolo. Insomma, nell’avellinese, in questo momento, non si respira un’aria particolarmente salubre, per usare un eufemismo”.