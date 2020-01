Francesco, primo nato del 2020. "E' buonissimo,mangia e dorme" E' venuto alla luce al Moscati di Avellino il piccolo Francesco Pugliese

Si chiama Francesco Pugliese, il primo nato in Irpinia che è venuto alla luce cinque minuti dopo la mezzanotte all’Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Orgoglio irpino il piccolo nuovo arrivo in Irpinia per la gioia grande di Papà Antonio e Mamma Giovanna Sica che sono emozionantissimi. Il piccolo e la sua mamma stanno bene e Francesco ha deciso di salutare il nuovo anno dormendo placidamente per tutto il tempo, svegliandosi solo per qualche bella poppata. In stanza a fargli compagnia c’è un’altra nuova nata, venuta alla luce pochi giorni prima della fine dell’anno che si chiama, neanche a farlo di proposito Francesca.

Francesco pesa 3,300 kg ed è lungo cinquanta centimetri e ha già un fratellino di undici anni pronto ad aiutare la mamma. Il parto è stato spontaneo seguito da Luciano Nappa e Antonio Conte; le ostetriche Maria Savarese e Maria Rosaria De Vito, l’infermiera Olga Troisi e l’Oss Paola Gagliardi. L’équipe dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia, diretta da Elisiario Struzziero, ha brindato all’arrivo del 2020 in sala parto. “E’ stato bellissimo - racconta emozionantissima Giovanna Sica -. E’ il mio secondo figlio. Francesco è nato subito, è stato un parto veloce veloce. Sono entrata in sala parto alle 21 e dopo tre ore è venuto alla luce. Ora sono stanca ma profondamente emozionata. I dottori, le ostetriche mi hanno assistito con una pazienza e professionalità unica. Ricordo i brindisi una volta uscita dalla sala parto. Spumante e pandoro per salutare il nuovo anno e il nuovo arrivato. Suo fratello Alessandro, quando l’ha visto ha detto che sarà un fratello maggiore responsabilissimo. Il mio augurio per il nuovo anno è che il piccolo Francesco porti fortuna a tutta l’Irpinia”.