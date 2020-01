Scappa impaurita dai botti e muore travolta da un'auto "Hanno sparato per dispetto in barba all'ordinanza del Comune"

Hanno sparato all'impazzata, fino a terrorizzarla e farla scappare dal suo Rione. Fox, piccola e dolce mascotte di Rodegher, che non ha mai dato fastidio a nessuno, si è avventurata lungo la statale 90 delle Puglie, dove solitamente si recava solo e sempre dietro al suo padrone, ed è morta, travolta da un'auto.

E' accaduto in località Cardito. Chi l'ha investita si è solo limitato a spostarla a bordo strada, come spesso accade, senza neppure allertare i soccorsi. Era agonizzante, ci viene detto da un gruppo di ragazzi che in pochi attimi dopo averla adagiata a terra all'ingresso della Deco, l'hanno vista spirare. La triste scoperta da parte dei proprietari è stata fatta solo questa mattina. E' stata poi prelevata e sepolta nello stesso rione.

Qualcuno si è divertito a sparare botti contro di lei, è scappata e poi la tragedia in strada. Questa la triste e squallida ricostruzione dei fatti.

"Hanno sparato per dispetto nel nostro rione, un modo per eliminarla, perchè evidentemente dava fastidio a qualcuno, quella piccola anima innocente - commenta una donna -. La cattiveria umana non ha mai fine". Morte atroce anche per un gatto in contrada Torana, lasciato per ore sofferente e al freddo in strada. A nulla sono valse le cure sanitarie.

E a Montecifo, tre cani scappati per paura dei botti sono anche loro disorientati e in pericolo. Sono gli stessi che hanno fatto più volte temere il peggio nelle campagne di Valleluogo, da tempo sono in cerca di adozione. Ma l'elenco potrebbe purtroppo allungarsi.

Amaro e triste destino anche in Alta Irpinia, a Bisaccia, per Laky, scappato da casa - in questo caso non sembra per colpa dei botti- e trovato morto dopo una decina di giorni, ucciso dal freddo dopo essere stato investito da un'auto pirata.

Era uscito di casa insieme ad una cagnetta, trovatella anche lei, ritornata poi spaventatissima, traumatizzata dopo aver assistito evidentemente alla terribile morte di Laky. Poi il triste ritrovamento della carcassa nella corte comune, il suo prelievo e la sepoltura, dopo il riconoscimento dei proprietari.