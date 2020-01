Vinitaly ad Avellino, ecco come e quando si svolgerà Pubblicato l'accordo firmato tra Comune, Vinitaly International e Genetica Group

"Sarà la più grande manifestazione vinicola campana e renderà Avellino grande palcoscenico nazionale per il mondo del vino. Una settimana di eventi e appuntamenti che interesseranno tutta la città, con uno sguardo attento all’ evoluzione comunicativa del settore, alle nuove generazioni di consumatori e di addetti ai lavori e alle importanti risorse del turismo vinicolo". Questo sarà, almeno nelle intenzioni del sindaco Gianluca Festa e della sua giunta, la Avellino Wine Week che si candida a diventare, per numero di eventi e coinvolgimento di aziende e consorzi, una delle più importanti manifestazioni del settore, con l’obiettivo di valorizzare la cultura enologica del territorio.

Pubblicato lo schema di convenzione tra Comune di Avellino, Vinitaly International Fiera di Verona e la Genetica Group Srl/wine Trust approvato a dicembre.

Nelle premesse dell'accordo sottoscritto tra le parti si sottolinea che l'evento avrà cadenza annuale e che l'obiettivo dell'ente è sostenere la produzione di vino di qualità irpina che oggi attraversa una fase storica particolare, affinché non vada perduto l’enorme patrimonio economico e culturale legato alle produzioni di maggior qualità e risonanza mediatica.

Tra le centinaia di iniziative che il mondo del vino organizza in Italia e nel mondo, le due esperienze più significative sono quella del Vinitaly di Verona e il Merano Wine Festival di Merano. Nello specifico, Vinitaly International rappresenta per Vinitaly il settore che si occupa dell’internazionalizzazione del brand attraverso corsi di alta formazione, mentre Genetica Group srl / Winetrust è da anni il consulente per lo sviluppo dell’evento e delle attività della manifestazione meranese. Entrambi hanno manifestato la loro volontà di collaborare con le istituzioni territoriali di Avellino per dare vita all’evento.

L’esigenza dei produttori campani è di poter disporre di un evento non a carattere fieristico in cui sono previsti approfondimenti culturali e scientifici e al tempo stesso stimolare la partecipazione popolare intorno al tema della produzione di qualità del cibo e del vino.

Tutto ciò premesso si stipula l'accordo di “Partenariato Pubblico-Privato” con la finalità di organizzare annualmente l’evento denominato “Avellino Wine Week” (denominazione provvisoria), da svolgere di norma nelle prime due settimane di maggio. Il costituendo Partenariato opererà in regime di “convenzione” e avrà la proprietà di fatto del marchio, delle relative utenze da esso ricavabili, e i “domini” da registrare relativi alla gestione digitale e della comunicazione dell’evento, in tutti i suoi aspetti.

La convenzione regolerà i compiti di ciascun partner dell’accordo. Al “Partenariato” il compito di progettare, realizzare e comunicare l’evento, attraverso la duplice modalità di assegnatario di fondi pubblici e soggetto in grado di raccogliere sostegni finanziari privati (sponsor, sostenitori, gestori terzi). L’accordo è finalizzato a definire i termini delle reciproche competenze e la natura di interesse pubblico dell’iniziativa che rimane quindi senza scopo di lucro. Le risorse che eventualmente risulteranno in attivo di ogni gestione saranno automaticamente assegnate all’edizione dell’anno successivo.

I tempi e le modalità di esecuzione, in virtù del presente accordo-quadro troveranno attuazione tramite successivi accordi attuativi. Ogni soggetto dovrà entro 30 giorni dalla firma del presente atto indicare con proprio atto deliberativo gli impegni assunti, con riferimento agli impegni finanziari e alle effettive risorse messe a disposizione (personale, attrezzature, locali ecc.). La Convenzione ha una durata di 5 anni ed è rinnovabile a seguito di accordo scritto tra le parti per ugual periodo, salvo eventuale disdetta da comunicare per atto scritto 6 mesi prima dalla scadenza. È facoltà delle parti di recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta.

Un punto di arrivo per i nuovi produttori. La Avellino Wine Week vuole essere il punto di arrivo e di ripartenza per produttori, ristoratori, manager del mondo del vino, sommelier, consulenti ed enotecari che hanno ereditato o costruito aziende in Irpinia. E soprattutto vuole essere una grande occasione per i consumatori, per dare loro nuove chiavi di lettura e di avvicinamento al vino. Con questi due partner il primo cittadino Gianluca Festa ha annunciato l’organizzazione del suo Vinitaly . Non è ancora chiaro dove si svolgerà l'evento che punta ad attrarre molti visitatori. Sulla carta, va dato atto al sindaco Festa, è un'ottima idea. Se basterà questo perché l'evento riesca a diventare davvero il Vinitaly del sud è un'altra storia.