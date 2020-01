Una strategia per le aree interne, si mobilitano i giovani Appuntamento domani 4 gennaio alla società operaia a Sant'Andrea di Conza

Un incontro per definire una strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne. E' in programma sabato 4 gennaio una mega assemblea pubblica a Sant'Andrea di Conza per incontrare la cittadinanza e discutere delle problematiche esistenti e delle possibili soluzioni condivise. "Quale futuro per l'Alta Irpinia?" il titolo dell'incontro in programma promosso dal Forum giovani presso la società operaia a partire dalle 16. I saluti saranno affidati al sindaco di Sant'Andrea di Conza Gerardo Pompeo D'Angola e interverrà, tra gli altri, il consigliere delegato del governatore Vincenzo De Luca per le aree interne Francesco Todisco e di Enrico Indelli, vicesindaco di Morra De Sanctis e responsabile del distretto turistico dell'Alta Irpinia. Previsti anche interventi di amministratori locali, forum dei giovani, associazioni giovanili e cittadini dell'Alta Irpinia. Coordina il dottor Stefano Carluccio.