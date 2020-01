Gennaro Bellizzi è il nuovo direttore sanitario del Frangipane Una colonna portante della sanità arianese alla guida dell'ospedale

E' Gennaro Bellizzi il nuovo direttore sanitario dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino. Professionista di grande qualità ed esperienza, già direttore dell’Uoc di Cardiologia del presidio ospedaliero arianese, è stato chiamato a ricoprire l'importante e prestigioso incarico per la sua grande professionalità dimostrata negli anni, tanto da essere considerato un cittadino onorario del tricolle. Bellizzi sostituisce l'ex direttore sanitario Alfonso Fortunato, dall'ottobre 2018 a capo della struttura sanitaria di via Maddalena dopo il pensionamento del predecessore Oto Savino. La Medicina trasfusionale è stata affidata a Anio Lino Terlizzi, già in forza nel nosocomio arianese. La notizia della nomina di Bellizzi è stata accolta con grande soddisfazione sia negli ambienti sanitari che in città dove il primario nutre una profonda stima in ogni ambiente per il suo operato e l'abnegazione dimostrata in tanti anni di proficuo lavoro, fatto di sacrifici, impegno e grende professionalità.