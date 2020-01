Festa sospende il mercato bisettimanale Il sindaco: "In attesa che ci siano i nuovi bandi e i mercatali sanino le loro posizioni"

Il sindaco di Avellino Gianluca Festa è pronto a sospendere il mercato bisettimanale in attesa che siano completati i lavori per la nuova location di Campo Genova. L'annuncio del primo cittadino stamattina in Comune incontrando i giornalisti.

"Il trasferimento è stata l'occasione – ha detto Festa per ragionare su un discorso più ampio - perchè dal 2017 sono scadute le convenzioni e dobbiamo procedere con i nuovi bandi. Inoltre ci sono da sanare le pendenze di circa 100 mercatali non in regola.

"L'ordinanza arriverà tra oggi pomeriggio e domani - aggiunge Festa - Ci sono anche casi di gravi morosità, c'è gente che per 5 anni non ha pagato, le regole devono valere per tutti. Presto avranno un'area idonea a svolgere la loro attività ma tutti devono sanare le loro posizioni. L'ordinanza è di sospensione e sarà in vigore da martedì fino a tempo indeterminato, a quando non sarà tutto regolarizzato, a cominciare dall'autorizzazione della Regione fino ai pagamenti avvenuti.

Per chi è in regola non appena Campo Genova sarà pronto potranno svolgere la loro attività. I tempi non saranno lunghi, una, forse due settimane".