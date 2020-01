Befana della solidarietà degli Irpini della Capitale All'iniziativa parteciperà anche Enrica Musto, vincitrice di Tu si que vales

Quella tradizionale dei Vigili del Fuoco non è l'unica iniziativa benefica in programma per il giorno della Befana. Il 6 gennaio alle ore 10:30 al Reparto Pediatria dell'Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino l'associazione "Irpini della Capitale" ha organizzato l'iniziativa "Epifania solidale".

All'evento parteciperanno anche Enrica Musto, la giovane irpina vincitrice dell'edizione "Tu si que Vales" e l'onlus "Missione Sorriso".